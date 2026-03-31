A Palazzo dei Normanni la cerimonia che celebra 50 protagonisti del settore e i 10 vincitori del contest online che premiano i personaggi dell’anno dell’enogastronomia e turismo

Torna il Premio All Food Sicily, l’appuntamento dedicato ai protagonisti del mondo enogastronomico e turistico dell’Isola, giunto alla sua edizione 2026. Un riconoscimento che, sulla scia del successo delle precedenti edizioni, continua a valorizzare uomini e donne che, con professionalità, competenza e visione innovativa, contribuiscono alla crescita e alla promozione del comparto agroalimentare siciliano.





All Food Sicily rappresenta oggi un punto di riferimento nel panorama regionale per la valorizzazione delle eccellenze, confermando il ruolo strategico dell’enogastronomia nella costruzione e nel consolidamento del “Brand Sicilia” a livello nazionale e internazionale. Il premio nasce con l’intento di permettere al pubblico di esprimere le proprie preferenze ed eleggere – attraverso una competizione amichevole – i personaggi dell’anno nei settori più significativi.

L’8 aprile, a partire dalle ore 10, la prestigiosa Sala Gialla di Palazzo dei Normanni a Palermo ospiterà la cerimonia di premiazione delle personalità e delle aziende che si sono distinte per il loro operato durante l’anno.





Nel corso dell’evento saranno celebrati i dieci vincitori, espressione diretta del voto dei lettori: Vincenzo Pisa (Produttore), Antonino D’Agostino (Food Manager), Nino Ferreri (Chef), Giusina Battaglia (Personaggio TV), Daniele Vaccarella (Pizzaiolo), Salvatore Rizzuto (Enologo), Giovanni Cappello (Pasticcere), Carlo Conti (Panificatore), Chiara Mascellaro (Bartender) e Placido Motta (Food Influencer).

Oltre ai vincitori votati nella testata giornalistica, la redazione – tenendo conto dei traguardi professionali raggiunti nell’ultimo anno – ha scelto di premiare altri interpreti della produzione gastronomica e vitivinicola. I nomi saranno svelati durante la premiazione che vedrà protagoniste in totale oltre 50 realtà, eccellenze assolute del territorio siciliano.

“La nostra regione è ricca di eccellenze che rappresentano non solo un patrimonio identitario ma anche un motore concreto di sviluppo economico e occupazionale” dichiara l’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, Luca Sammartino. “Manifestazioni come il Premio All Food Sicily dimostrano quanto i comparti agroalimentare e turistico siano strategici per la crescita della Sicilia. Sostenere questi protagonisti significa investire nel futuro del territorio e rafforzarne la competitività sui mercati nazionali e internazionali”.





Il Premio All Food Sicily si conferma così non solo un momento celebrativo ma una vera piattaforma di visibilità per un comparto capace di generare sviluppo economico, occupazione e attrattività turistica.

“L’enogastronomia siciliana rappresenta un patrimonio identitario unico – sottolineano Salvatore Scaduto e Gianni Paternò, rispettivamente Direttore Responsabile e Direttore Editoriale di All Food Sicily – e il Premio nasce con l’obiettivo di raccontare e sostenere chi ogni giorno contribuisce a renderlo vivo, competitivo e riconosciuto nel mondo. Siamo fieri di dare un supporto concreto alla crescita di questo settore”.

Un’edizione che si preannuncia ricca di contenuti e nuove storie di successo, consolidando il Premio come uno dei principali appuntamenti dedicati alla cultura del cibo e del territorio in Sicilia.

Luogo: Palazzo dei Normanni, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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