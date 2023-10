Ritorna SposinLove, la fiera più importante del settore wedding nel Sud Italia. Quattro giorni, dal 2 al 5 novembre 2023, dedicati alle emozioni e ai consigli per preparare un matrimonio da sogno. Eurofiere, organizzatore dell’evento, allestirà presso il centro fieristico SiciliaFiera (Via Bologna 76, a Misterbianco) una vetrina unica e qualificata, aperta a quanti vogliono vivere un giorno delle nozze indimenticabile: uno specchio reale su quelle che sono le prossime tendenze di stagione e i must-have dell’universo wedding.



“Abbiamo chiuso la scorsa stagione con un successo al di là delle nostre aspettative con oltre 8 mila presenze a conferma dell’interesse verso questo comparto di grande vitalità e in continua crescita – dichiara Alessandro Lanzafame, organizzatore di “Sposi in Love” e presidente di Eurofiere – Ancora una volta, offriremo uno spazio strategico di visibilità ai tanti professionisti che in questo ambito operano a 360 gradi per un’offerta completa dedicata al fatidico giorno del sì. Abbiamo registrato un trend di crescita in merito alle aziende che stanno partecipando”.



Eleganza e professionalità a disposizione, quindi, nei quattro giorni di “Sposi in Love” per immergersi in una wedding experience a 360 gradi, tra sfilate, presentazioni, cocktail ed eventi. Importanti professionisti per la scelta dell’abito da sposa e sposo, degli accessori, delle bomboniere, dei fotografi, degli allestimenti e scenografie floreali, dei viaggi di nozze di diverse tipologie. In particolare, tra gli appuntamenti più attesi la sfilata del brand Versali e “The Great Makeup Show” con il make-up artist di fama internazionale Orazio Tomarchio.



Andrea Versali presenterà a SposinLove la nuova collezione di abiti da cerimonia uomo 2024 ispirata alla maestosità e all’eleganza della città di Venezia e alla sua iconica Torre dei Mori in Piazza San Marco. Abiti classici e intramontabili, ma con un tocco moderno e innovativo: una capsule di abiti in limited edition con dettagli accurati e una grande attenzione per i ricami fatti rigorosamente a mano.

In esclusiva per Sposi in Love il Truccatore internazionale delle Star, Orazio Tomarchio ed il suo staff di Truccatori, si esibiranno in un live show unico ed eccezionale, dando vita a 10 make-up sposa, che anticipano le collezioni 2024/2025.



E non mancheranno le proposte per catering, ristoranti, auto. Preziose idee e consulenze per riuscire ad organizzare, al meglio, il proprio matrimonio. “Siamo e vogliamo continuare a essere il trait d’union tra domanda e offerta del segmento bridal, uno spazio iconico dove trovare la soluzione giusta per il proprio matrimonio. Il nostro obiettivo è, infatti, di migliorarci di anno in anno potenziando servizi e offerte per fornire una vetrina altamente qualificata dove poter trovare le più moderne tendenze di stagione e i must-have del settore”, conclude Lanzafame. “Sposi in Love”, pertanto, si prepara per lasciare ancora una volta il segno nell’universo fieristico del Sud Italia, offrendo nuove visioni e tendenze e rivestendo un ruolo di primario punto d’incontro tra domanda e offerta del segmento bridal.

