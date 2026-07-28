Una comune porta per appartamenti condominiali, dotata persino di spioncino, è l’attuale nuovo ingresso della seicentesca Torre di Ligny, manufatto architettonico di indubbio pregio storico e militare nonché simbolo identitario di Trapani. Lo sottolineano il presidente e la vice presidente di Italia Nostra Trapani, Antonio Pellegrino e Maria Antonia Castagna, in una lettera indirizzata alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani.



Italia Nostra denuncia “l’ennesimo intervento incongruo perpetrato a danno del patrimonio storico della nostra città” e sollecita “un celere intervento ispettivo presso la Torre di Ligny, per verificare chi ha autorizzato e messo in opera tale obbrobrio e per disporre la sostituzione dell’attuale infisso con un portone conforme ai criteri di restauro per i beni vincolati”.





“L’installazione di un elemento seriale, moderno, slegato da qualsiasi criterio filologico o di restauro conservativo su una fortezza spagnola del diciassettesimo secolo, rappresenta un insulto intollerabile per il decoro architettonico e la storia del bene e della Città” rimarcano i rappresentanti della sezione trapanese di Italia Nostra, auspicando un’azione della Soprintendenza “con la dovuta fermezza e tempestività a difesa dell’identità trapanese”.

Di seguito, la nota inviata da Italia Nostra Trapani alla Soprintendenza, indirizzata per conoscenza al Sindaco di Trapani.





Oggetto: segnalazione urgente e richiesta di intervento ispettivo a tutela del decoro e dell’integrità della Torre di Ligny a Trapani.



Con la presente si intende porre, con urgenza, all’attenzione di codesta spett.le Soprintendenza l’ennesimo intervento incongruo perpetrato a danno del patrimonio storico della nostra città. Come noto, la Torre di Ligny (sec. XVII) è un manufatto architettonico di indubbio pregio storico e militare ma è anche un simbolo identitario di Trapani; rappresenta la prua di pietra che fende il mare, l’icona in cui ogni cittadino si riconosce e che definisce lo skyline e la memoria collettiva della nostra Comunità.

In questo storico monumento hanno sostituito la porta d’ingresso principale con un infisso dozzinale, una comune porta per appartamenti condominiali dotata persino di spioncino! L’installazione di un elemento seriale, moderno e slegato da qualsiasi criterio filologico o di restauro conservativo su una fortezza spagnola del Seicento rappresenta un insulto intollerabile per il decoro architettonico e la storia del bene e della Città.





Si chiede pertanto a codesta Soprintendenza di avviare un celere intervento ispettivo presso la Torre di Ligny per verificare chi ha autorizzato e/o messo in opera tale obbrobrio e per disporre la sostituzione dell’attuale infisso con un portone conforme ai criteri di restauro per i beni vincolati.

Certi che la sensibilità istituzionale di codesto Ufficio saprà rispondere con la dovuta fermezza e tempestività a difesa dell’identità trapanese, si ringrazia e si resta in attesa di un sollecito riscontro.

Distinti saluti.

Italia Nostra sezione di Trapani

F.to La vicepresidente Maria Antonia Castagna

F.to Il presidente Antonio Pellegrino

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.