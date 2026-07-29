E’ stato sottoscritto un accordo sindacale sul premio di risultato tra la Fit Cisl, Autolinee Gallo, TUA e Autolinee Giamporcaro. Un’intesa innovativa che riguarda circa 400 lavoratori nell’Isola e che segna una svolta nel settore del trasporto su gomma nell’isola, introducendo l’erogazione annuale 1200 euro di premio di produzione e, per la prima volta, strumenti avanzati di welfare aziendale. Soddisfatta la Fit Cisl. “Siamo di fronte a un accordo profondamente innovativo, raggiunto in un settore complesso come il trasporto pubblico locale – afferma Davide Traina segretario regionale autoferrotranvieri Fit Cisl Sicilia. E’ stato introdotto l’erogazione di 1200 euro di premio produzione e, per la prima volta, il welfare aziendale in un contratto di secondo livello. Questo accordo rappresenta un beneficio per le famiglie dei lavoratori interessati l’auspicio è che si possa estendere a tutti i lavoratori del trasporti che affrontano quotidianamente retribuzioni già di per sé basse. Un’intesa che migliora anche la conciliazione tra vita privata e lavorativa, dimostrando che la contrattazione sa rispondere ai bisogni reali”. “Ci auguriamo che questo accordo diventi un modello e un esempio virtuoso da seguire per tutte le altre aziende del comparto. Ringraziamo l’azienda che e’ sempre stata disponibile al confronto propositivo, un lavoro sinergico quello messo in campo con le strutture tecniche e legali delle società, con l’obiettivo di premiare l’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori motore importante ed efficace della mobilità nella nostra regione”. Dalla Fit aggiungono “Raggiungere un’intesa di tale livello in un comparto complesso come quello del Trasporto Pubblico Locale rende questo traguardo ancora più straordinario. Questo accordo rappresenta beneficio concreto e fondamentale per tutte le famiglie dei lavoratori del Trasporto Pubblico Locale, che fanno i conti con paghe già storicamente basse di suo, offrendo un sostegno reale al potere d’acquisto”. L’intesa non solo premia la produttività, la qualità e l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini, ma pone al centro la persona, introducendo misure che migliorano la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro dei dipendenti rispondendo in modo moderno alle loro esigenze quotidiane. “L’auspicio condiviso al tavolo è che questo accordo possa rappresentare un importante esempio, apripista e un modello replicabile per tutte le aziende del TPL in Sicilia, dimostrando come l’innovazione contrattuale sia la chiave per dare risposte salariali concrete in tutto il comparto”.





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