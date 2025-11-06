SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) – Tra i migliori ristoranti d’Italia segnalati dal Gambero Rosso c’è “La Carrubba” di Sant’Agata di Militello che fa ingresso nella Guida Ristoranti d’Italia 2026 con 1 gambero.

La trattoria è guidata da Calogero Morgano che, con una scelta coraggiosa, ha lasciato anni fa il pubblico impiego, per dedicarsi al locale di famiglia aperto nel 1980 in contrada S.Leo. In cucina c’è la zia settantenne, chef Rosalia Pruiti, che si muove tra i fornelli insieme alla nipote Mariagrazia a cui sta trasmettendo il sapere e i sapori della vera cucina nebroidea. La Carrubba – che fa parte dell’Alleanza Cuochi Slow Food, il patto fra cuochi e piccoli produttori finalizzato a promuovere i cibi buoni, giusti e puliti del territorio, rispettare l’ambiente e salvare la biodiversità – si distingue sui Nebrodi per la sua proposta di qualità che punta a valorizzare ingredienti di prossimità, genuini e stagionali (insieme a tanti presidi Slow Food) e per una cantina di eccellenza.

«Sono felice e orgoglioso di questo riconoscimento del Gambero Rosso – spiega Calogero Morgano – che premia il lavoro quotidiano di tutta la squadra e in particolare la cucina della zia Rosalia e di mia sorella Mariagrazia. Senza il loro impegno e la loro passione, insieme a quello di tutti gli altri collaboratori, nulla sarebbe stato possibile. Sicuramente questo traguardo sarà un input per continuare a migliorarci e sono certo che tutti i nostri affezionati clienti saranno orgogliosi di questo risultato. Sono doppiamente soddisfatto – conclude Morgano – perché oltre alla cucina, il Gambero Rosso fa un elogio anche alla nostra cantina di vini che curo personalmente e che cresce ogni giorno di più, avendo superato le 400 referenze, che per una trattoria sono numeri importanti».

LA RECENSIONE DEL GAMBERO ROSSO

Il Gambero Rosso scrive: “È una celebrazione della cucina dei Monti Nebrodi la cucina di questa istituzione che vanta una spettacolare vista sul mare. Calogero Morgano, titolare, e la chef Rosalia Pruiti propongono antipasti come la porchetta a bassa temperatura e il prosciutto crudo nebroideo stagionato 36 mesi, i grandi classici come i maccheroni fatti a mano con sugo al suino nero dei Nebrodi e secondi veraci: costolette, puntine, salsiccia, braciolette (involtini) di filetto al pistacchio. Ambiente familiare, con carta vini più da ristorante che da trattoria. Eccellente rapporto qualità/ prezzo. Da non perdere i cannoli alla ricotta”.

Trattoria La Carrubba, Contrada San Leo, Sant’Agata di Militello (ME)

Tel. 0941 701987 – https://www.trattorialacarrubba.it/





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.