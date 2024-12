L’impatto sulle università degli studenti organizzati e dei movimenti è assai rilevante e lo è in tutto il pianeta nonostante le enormi differenze dei sistemi di formazione e di governo.

Il dato viene fuori dalla pubblicazione internazionale che ha messo insieme decine di attivisti e ricercatori da tutto il mondo.

Il “Bloomsbury Handbook of Student Politics and Representation in Higher Education” è il frutto di anni di studi del progetto SIHEG (Studente Impact on Higher Education Globally) dell’Università di Harvard (Stati Uniti).

Il volume sarà al centro di un confronto che il 6 dicembre prossimo alle 17 all’Istituto Gramsci ai Cantieri Culturali alla Zisa a Palermo vedrà la presenza di Manja Klemenčič dell’Università di Harvard che ha coordinato e curato l’intera pubblicazione e di Giuseppe Lipari, dottorando alla Scuola Normale Superiore e coautore di tre capitoli del libro.

Tra i partecipanti all’evento, oltre agli autori, Giuliana Sorci dell’Università di Siena, Giovanna Fiume e Salvatore Nicosia dell’Istituto Gramsci, Valerio Quagliano dell’Udu e Marco Militello del Collettivo Scirocco e Intifada Studentesca Palermo.

La pubblicazione è consultabile da tutti al link: https://www.bloomsburycollections.com/encyclopedia?docid=b-9781350376007

Luogo: Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili , 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 06/12/2024

Data Fine: 06/12/2024

Ora: 17:00

Artista: Manja Klemenčič dell’Università di Harvard, curatrice della pubblicazione

Prezzo: 0.00

