Dal 29 Luglio al 16 Ottobre 2026 a Trabia si svolgerà un progetto dal titolo “Scena Festa e Memoria”, un festival di cultura, arte e spettacolo su tradizione e innovazione arrivato alla seconda edizione promosso dall’ Associazione CdL, Circuito Danza di Roma , finanziato dal Ministero della Cultura con fondi Fns .

Gli spettacoli saranno i seguenti

29 Luglio: Ernesto Maria Ponte con il suo spettacolo teatrale comico “Il Diverticolo”

22 Agosto: Concerto di Peppe Servillo”Napolitanata”

14,15,16 Ottobre: Laboratorio teatrale per ragazzi “Teatrando si impara”

18 Ottobre

“I musicanti di Brema raccontano”di Maurizio Stammati”

“Siamo orgogliosi che le autorità Ministeriali ancora una volta riconoscano l’ importanza di Trabia come patrimonio culturale su cui investire a livello di cultura e immagine dichiara entusiasta il Sindaco di Trabia Francesco Bondì.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.