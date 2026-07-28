A seguito delle dimissioni da Consiglieri Comunali degli Assessori Rosa Formusa e Mirko Ponziano il Consiglio Comunale di Trabia accoglie all’ interno del proprio consesso il primo e il secondo dei non eletti, Filippo Costanza e Luca Cangiamilla che siederanno nel gruppo di maggioranza consiliare che appoggia l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco,Dr Francesco Bondi’

I due neoconsiglieri presteranno giuramento di fedeltà alla Repubblica al prossimo Consiglio Comunale entrando nella pienezza delle loro funzioni.

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