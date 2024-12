Il Sindaco di Trabia, Dr Francesco Bondi,ha convocato per oggi, 16 Novembre alle 18,30 presso il Centro Sociale Salvatore Chirchirillo sito in corso la Masa 165 un’assemblea cittadina straordinaria con all’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio 2025/2027 che risulta a serio rischio di approvazione in consiglio comunale non essendo stati approvati dalla precedente l’amministrazione i documenti di bilancio degli anni precedenti ossia a partire dal 2021 . Senza l’approvazione del bilancio pluriennale l’Ente rischia di non garantire i servizi a partire dal 2 gennaio 2025. Con la nuova amministrazione sono stati approvati i rendiconti 2020 e 2021 e si sta lavorando al rendiconto 2022. Una corso contro il tempo dunque per mettere le carte in ordine non senza una grande assunzione di responsabilità da parte di Sindaco Giunta e Consiglio Comunale per garantire il pubblico interesse.

Luogo: Centro Sociale Salvatore Chirchirillo , CORSO LA MASA , 165, TRABIA, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.