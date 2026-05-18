Ieri mattina si è svolto il congresso del Partito Democratico di Trabia, un importante momento di partecipazione democratica e confronto politico per la comunità della cittadina tirrenica

L’assemblea ha votato all’unanimità il nuovo segretario cittadino, l’avv. Bonaventura Zizzo,49 anni ,negli anni scorsi Vice Sindaco e più volte Assessore Comunale





Contestualmente è stato eletto anche il nuovo direttivo composto dal prof. Giuseppe Campagna, dalla dott.ssa Viviana Cannova, dall’avv. Michela Tricomi e dal dott. Salvatore Lo Bono.

“Un gruppo unito, competente e motivato, pronto a lavorare , unitamente all’assemblea degli iscritti, con impegno, responsabilità e spirito di servizio per il bene di Trabia e della nostra comunità ,dichiara il neo eletto Segretario Cittadino”.

La Segreteria Provinciale del Psi attraverso il suo Vice Segretario Alessandro Bafumo ha voluto inviare un messaggio di auguri ,”Siamo contenti dell’ elezione dell Avv Zizzo a segretario del PD Trabiese,un altro pezzo di legittimazione democratica della bella politica e soprattutto delle forze laiche e progressiste trabiesi”.

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