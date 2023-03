La struttura del Commissario Unico per la Depurazione guidata da Maurizio Giugni si appresta a consegnare l’impianto di depurazione e il sistema di collettamento delle acque reflue opportunamente adeguato e potenziato per servire l’agglomerato di Trabia e la frazione di San Nicola L’Arena.

In occasione del trasferimento dell’impianto al gestore, programmato per lunedì 13 marzo alle 10.00, è previsto presso il Castello Lanza di Trabia un punto con le istituzioni del territorio per esporre i lavori realizzati e le caratteristiche salienti del nuovo impianto di depurazione e del sistema di collettamento delle acque reflue.

Con il Subcommissario alla Depurazione Riccardo Costanza, prevista la presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò e dell’On. Carolina Varchi, assieme a rappresentanti dell’Assemblea Territoriale Idrica, del Comune e di AMAP.

L’incontro è aperto alla partecipazione degli organi di informazione. Seguirà un sopralluogo all’impianto (in allegato una foto dell’impianto).

