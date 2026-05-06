La situazione del traffico nella città di Catania ha ormai superato ogni livello di tollerabilità. A denunciarlo sono i consiglieri comunali Angelo Scuderi e Daniela Rotella, esponenti del gruppo misto, che lanciano un allarme chiaro sulla viabilità urbana, sempre più congestionata soprattutto nelle ore di punta.

“Le principali arterie cittadine sono quotidianamente paralizzate da file interminabili di veicoli. Una condizione che incide pesantemente sulla qualità della vita dei cittadini, sui tempi di percorrenza e persino sulla sicurezza stradale”, dichiarano i due consiglieri.





Il problema, spiegano, non è più episodico ma strutturale. Mattina e pomeriggio, interi quartieri restano bloccati, con disagi evidenti per lavoratori, studenti, mezzi di soccorso e attività commerciali. Una città che fatica a muoversi, e che rischia di fermarsi del tutto.

“Non è più rinviabile un piano organico sulla mobilità urbana. Servono interventi immediati, concreti e coordinati, capaci di alleggerire il carico veicolare e migliorare la circolazione nelle zone più critiche”, aggiungono Scuderi e Rotella.





I consiglieri del gruppo misto chiedono all’amministrazione comunale di intervenire con urgenza, mettendo in campo misure efficaci: dal potenziamento del trasporto pubblico alla revisione dei flussi di traffico, fino a un maggiore presidio nelle aree più congestionate.

“Occorre un cambio di passo deciso. I cittadini non possono più essere ostaggio di una viabilità inefficiente. È necessario agire subito per restituire a Catania una mobilità degna di una grande città”, concludono.

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