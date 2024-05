Angela Di Stefano è la nuova coordinatrice della Lega Giovani in provincia di Trapani, lo annuncia una nota del coordinatore regionale Giuseppe Miccichè.

La nomina formalizzata durante la visita dell’On. Annalisa Tardino, organizzata per ascoltare e dimostrare vicinanza ed impegno al tessuto imprenditoriale della provincia di Trapani.

Ventuno anni, originaria di Partanna, Di Stefano frequenta il corso di laurea in giurisprudenza all’università degli studi di Palermo.

“Angela – commenta Miccichè – in questi anni ha lavorato assiduamente per la Lega Giovani, giovanissima, con una grande passione che contraddistingue il suo percorso ed impegno, oggi affidargli il coordinamento della provincia di Trapani è un passaggio importante per la crescita e rinnovamento del movimento giovanile, seguendo l’impegno e la crescita della Lega in Sicilia, grazie al lavoro del nostro coordinatore, il sottosegretario al Lavoro, Sen. Claudio Durigon.”

“Ringrazio il coordinatore regionale Giuseppe Miccichè per lavorare quotidianamente per il nostro partito e per l’opportunità che mi è stata affidata nonostante la mia giovane età – aggiunge la neo coordinatrice trapanese Di Stefano – ringrazio inoltre il coordinatore federale On. Luca Toccalini per guidare la Lega giovani con impegno e soprattutto vicinanza a tutti i ragazzi che credono nella politica. L’energia, la passione ed i valori politici a cui ci ispiriamo sono la fonte del nostro operare, credo sia doveroso dar voce al territorio Trapanese e a tutti i giovani che vorranno esprimersi politicamente. Al centro del mio modus operandi sicuramente non possono mai mancare l’ascolto e il confronto, fondamentali per riuscire a lavorare tra la gente e per la gente. Entusiasta – conclude Di Stefano – di iniziare questo nuovo percorso, non posso che augurarmi di riuscire a portare in campo tutte le idee e sviluppare tutti i progetti a cui ho lavorato in questi anni di militanza.”

Luogo: TRAPANI, TRAPANI, SICILIA

