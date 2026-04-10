Un finanziamento di 48.000 euro è stato assegnato al Comune di Trappeto e sarà interamente destinato all’acquisto di arredi innovativi per l’asilo nido ospitato presso il cosiddetto “Palazzo Giallo”. Le risorse sono state reperite nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e Competenze” 2021-2027, sostenuto dall’Unione Europea.





La struttura, che diventerà operativa grazie a questo intervento, sarà in grado di accogliere fino a 24 bambini in un ambiente moderno, sicuro e stimolante, progettato per rispondere alle esigenze educative e di crescita in linea con i nuovi parametri di sicurezza e confort. Il risultato è frutto di una candidatura aggregata che ha visto il Comune di Monreale agire come ente capofila, coordinando i lavori anche per i comuni di Trappeto e Balestrate. Soddisfatto il Sindaco Santo Cosentino: “Questo finanziamento rappresenta un tassello fondamentale per il potenziamento dei servizi all’infanzia nel nostro territorio.





Grazie a queste risorse, il nuovo asilo nido del “Palazzo Giallo” non sarà solo una struttura moderna, ma un luogo accogliente e all’avanguardia dove i nostri piccoli cittadini potranno crescere in totale sicurezza. Un’attenzione concreta da parte di questa Amministrazione verso le nuove generazioni e il rilancio della nostra comunità. Desidero ringraziare sentitamente il Sindaco e gli uffici del Comune di Monreale per l’eccellente lavoro svolto come Comune capofila: questa è la dimostrazione che la collaborazione tra enti porta risultati concreti. Continuiamo a lavorare con determinazione per garantire alle famiglie di Trappeto servizi di eccellenza”.

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