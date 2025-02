“Una rivoluzione storica per i Comuni siciliani, che finalmente potranno gestire interamente il loro territorio”

Il gruppo parlamentare di Sud Chiama Nord ha presentato un emendamento ai provvedimenti collegati in discussione nelle commissioni competenti, con l’obiettivo di trasferire ai Comuni siciliani le aree demaniali fluviali e marittime già urbanizzate.

“Si tratta di un passaggio fondamentale per una gestione più efficace e razionale del demanio idrico fluviale e marittimo, garantendo ai Comuni la titolarità di aree che, di fatto, già amministrano e manutenendo a proprie spese”, spiegano i firmatari dell’emendamento, i deputati regionali Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto.

L’iniziativa si fonda su una visione sturziana del ruolo dei Comuni, riconoscendo agli enti locali la piena capacità di gestione del proprio territorio senza il continuo ricorso a lungaggini burocratiche e passaggi amministrativi ridondanti con la Regione.

Cosa prevede l’emendamento

L’emendamento presentato da Sud Chiama Nord interviene su due ambiti principali:

Demanio idrico fluviale: vengono trasferite ai Comuni le parti già urbanizzate dei corsi d’acqua che attraversano i centri abitati o che ricadono nei bacini montani.

Demanio marittimo: si escludono dal demanio marittimo e si trasferiscono gratuitamente ai Comuni le aree già urbanizzate, come strade, lungomari, marciapiedi, piste ciclabili e altre porzioni di territorio sulle quali i Comuni già operano attività di manutenzione, pulizia e decoro urbano.

“La Sicilia – afferma il coordinatore regionale di Sud Chiama Nord – è l’unica regione italiana in cui l’Autorità di Bacino gestisce l’intero sistema idrografico. Questo centralismo ha spesso rallentato la capacità di intervento e valorizzazione delle aree urbanizzate. Il nostro emendamento segna una svolta storica, consentendo ai Comuni di pianificare e gestire direttamente queste aree, integrandole in modo armonico con il tessuto urbano. Il trasferimento di queste aree consentirà ai Comuni di avviare processi di valorizzazione e pianificazione integrata, favorendo sviluppo e investimenti senza vincoli burocratici imposti da competenze frammentate tra Regione e Stato.”

Sud Chiama Nord rilancia così la battaglia per una maggiore autonomia decisionale per i Comuni, puntando su un modello di governance che garantisca efficienza, razionalità e sviluppo per il territorio siciliano.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.