“Rigettiamo integralmente la bozza di decreto ministeriale presentata al ministero dei Trasporti ieri. Anche se abbiamo disertato il tavolo, sono bastate le bozze e slide a farci vergognare di essere imprenditori italiani che mettono delle pezze ad una mobilita’ disastrata a causa della conclamata incapacità di questa politica di farla funzionare. Ma a questo punto ci chiediamo se ci sia anche della malafede”, questa la nota congiunta delle associazioni Sicilia Anitrav,Asincc, ABT2020 , ANAT ,CNA-FITA Sicilia NCC insieme alle associazioni nazionali Sistema trasporti , comitato Air, AnccItlia, Anitrav. “Non sappiamo altrimenti spiegarci come sia possibile smantellare scientificamente un settore che cuba 1,5 mld di euro e che potenzialmente potrebbe arrivare a 6 mld. Siamo alla violazione della libertà di movimento delle imprese e delle persone che non ne vogliono sapere di guidare o farsi trasportare da un taxi – aggiungono –

. Il ministero vuole tracciare ogni singolo spostamento degli Ncc e dei loro clienti, ma anche fornitori e contratti. Vuole che passi almeno un’ora tra un cliente e l’altro. Questo decreto viola la costituzione non consentendo di fatto l’acquisizione delle commesse fuori dalle rimesse e viola la legge vietando ogni forma di intermediazione comprese quelle generate da cooperative e consorzi. I tour operator più importanti e le agenzie di viaggi potranno vendere servizi di Ncc in tutto il mondo tranne che in Italia”. In perfetto accordo con questo pensiero l’attore Nicola Giosuè: “Il ministro Salvini sta raccogliendo voti per le europee e per questo appoggia la lobby dei tassisti”, dice.

