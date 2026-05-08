Oggi, venerdì 8 maggio, si svolgerà alla stazione di Tommaso Natale a partire dalle ore 16:30 una riunione organizzata da Gioele Pennino al fine di incrementare l’offerta ferroviaria.

Dopo le numerose segnalazioni dei cittadini di Tommaso Natale alla VII Circoscrizione, nella persona del vicepresidente Fabio Costantino, si svolgerà una riunione pubblica per trovare la migliore soluzione al fine di incrementare la frequenza dei treni.





I cittadini chiedono che la stazione venga adeguata al resto del sistema metropolitano dove la frequenza è di 30 minuti.

Gli utenti sottolineano il fatto che nella vicina Sferracavallo, dove vi è un piccolo parcheggio, i treni siano più frequenti rispetto a Tommaso Natale più popolosa e frequentata.





La stazione di Tommaso Natale, a differenza di quella di Sferracavallo, dispone di un parcheggio con oltre 100 posti auto ed un collegamento Amat nei mesi estivi. Inoltre, sempre la stazione di Tommaso Natale funge da naturale fermata per i quartieri di Partanna, Mondello e Marinella.

Questa situazione, più volte, scoraggia l’utilizzo del mezzo pubblico ferrato.

Luogo: Stazione di Tommaso Natale

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