Le Organizzazioni Sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti e Faisa Cisal esprimono soddisfazione per la sottoscrizione dell’accordo sul premio di produzione nelle aziende Sais Trasporti, Tua, Autolinee Gallo e Giamporcaro, un risultato che rappresenta un importante passo avanti nel percorso di valorizzazione del lavoro e del confronto sindacale.

L’intesa prevede un premio di produzione fino a 1.200 euro annui, con una quota riconosciuta mensilmente e il saldo finale subordinato alla verifica dei parametri previsti dall’accordo. Un risultato concreto che consentirà di incrementare il trattamento economico dei lavoratori, riconoscendo il loro impegno quotidiano e il contributo fornito alla crescita delle aziende.

“Si tratta di un traguardo importante frutto di un confronto serio, responsabile e costruttivo. Dopo anni nei quali non era stato raggiunto un risultato di questa portata, oggi consegniamo ai lavoratori un accordo che garantisce un beneficio economico concreto e valorizza il loro impegno quotidiano” dichiarano congiuntamente i Coordinatori Regionali Mario Nasca (Filt Cgil), Giuseppe Basile (Uiltrasporti) e Salvatore Crisafulli (Faisa Cisal).

Le Organizzazioni Sindacali evidenziano come questo rappresenti un importante punto di partenza e non di arrivo. Restano infatti aperti altri temi fondamentali sui quali il confronto con le aziende proseguirà con determinazione, a partire dalla trasformazione dei contratti, dalla stabilizzazione del personale e dal continuo miglioramento delle condizioni economiche e normative dei lavoratori.

“Usciamo da questo tavolo soddisfatti perché il premio di produzione rappresenta un riconoscimento concreto per i lavoratori di Sais Trasporti, Tua, Autolinee Gallo e Giamporcaro. Sappiamo che c’è ancora tanto lavoro da fare, ma questo accordo dimostra che attraverso il dialogo e una contrattazione seria è possibile ottenere risultati importanti nell’interesse dei lavoratori” concludono Nasca, Basile e Crisafulli.

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