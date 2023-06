Nasce a Palermo Co.S.Mo (Consorzio Siciliano Mobilità), quattro società consortili che coprono territorialmente il trasporto pubblico su gomma in Sicilia.

Co.S.Mo è la risposta alla richiesta di efficientamento del Governo regionale che ben si armonizza con l’iniziativa degli imprenditori dei due più grossi gruppi societari: SAIS Trasporti S.p.a. e Interbus S.p.a..

Lo scopo mutualistico di queste società consortili è di valorizzare il know how delle imprese socie puntando, in vista dei nuovi bandi di gara per l’affidamento dei servizi minimi del Tpl in Sicilia, ad un miglioramento dei servizi, sia dal punto di vista organizzativo che tecnologico, e ad un innalzamento degli standard di qualità ed efficienza in ottemperanza ai principi di base di una mobilità ecosostenibile.

Co.S.Mo apre le porte a tutti gli operatori del settore che vogliano operare in una struttura moderna ed organizzata volta ad offrire servizi di elevato livello per il conseguimento di obiettivi di interesse sociale, ben delineati dai tavoli di concertazione dell’Assessorato regionale Infrastrutture e Trasporti.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.