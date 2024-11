Dopo l’alto gradimento registrato tra ottobre e novembre nelle otto tappe in giro per l’Italia, tra Napoli, Bari, Pescara, Roma, Firenze, al centro dei riflettori del turismo mondiale in quei giorni con il G7, e ancora Parma, Verona e Treviso, il Travelexpo Roadshow torna in Sicilia, sua naturale sede di riferimento dove ha debuttato quasi vent’anni fa.

Dal 26 al 29 novembre, infatti, sono previste 4 tappe sull’isola tra Catania, Ragusa, Agrigento, Palermo. Per gli agenti di viaggio dell’Isola si tratta di un’opportunità imperdibile per incontrare i circa 30 operatori di primo piano del settore.

Per gli agenti di viaggio le date e le location da segnare in agenda sono le seguenti: Four Points by Sheraton Catania Hotel & Conference Center martedì 26 novembre; mercoledì 27 novembre al Mediterraneo Palace a Ragusa; giovedì 28 novembre al Dioscuri Bay Palace a San Leone (Agrigento); e gran finale venerdì 29 novembre al Grand Hotel Wagner a Palermo. I quattro workshop b2b si tengono dalle 11.30 alle 15.30 (anche in pausa pranzo) e sono riservati esclusivamente agli agenti di viaggio che sono graditi ospiti per il lunch offerto dall’organizzazione, che possono preaccreditarsi cliccando su questo link: https://accrediti.travelnostop.com/index.php?idevento=79

Prologo di questa edizione del Travelexpo Roadshow sarà l’incontro dal titolo “Prolungamento delle stagionalità turistiche: tra sogno e realtà” che avrà luogo martedì 26 novembre alle 9 nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania, a Palazzo Pedagaggi. Per la prima volta, infatti, all’Università del capoluogo etneo si affronta la questione della destagionalizzazione, o più propriamente dell’allungamento delle stagionalità turistiche.





