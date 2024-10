Nell’ultimo atto del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2024, impegno per l’ennese Simone Patrinicola (Ferrari 488 Challenge) a caccia del bis nella 1^ Divisione della GT Cup PRO-AM

Il catanese Giuseppe Nicolosi e l’agrigentino Davide Di Benedetto, su Porsche 992 GT3 Cup, invece, in lizza nella 2^ Divisione

Spetterà all’iconico autodromo di Monza, il prossimo fine settimana, “ospitare” l’ultimo atto stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance che tra i tanti specialisti al via vedrà, altresì, tre talentuosi piloti siciliani affiancati dal management della Tempo srl. Dopo un epilogo vissuto da protagonista nella serie Sprint, ai primi di ottobre, Simone Patrinicola tornerà nuovamente a calcare l’asfalto del “Tempio della Velocità” per giocarsi il titolo nella 1^ Divisione (Ferrari e Lamborghini) della GT Cup PRO-AM. Il driver ennese, su Ferrari 488 Challenge della scuderia Besta Lap, unitamente ai compagni di squadra Luca Demarchi e Sabatino De Mare (ovvero il medesimo e affiatato trittico già vincitore del “Tricolore” 2023), saranno dunque chiamati a una difficile, certo, ma non impossibile conferma, alla luce dei soli 4,5 punti di distanza da colmare dai leader di classe. Attesi a un’”impresa” sportiva ben più ardua (visto il gap da ridurre dalla vetta della classifica), invece, gli altri due esperti conduttori isolani, ovvero il catanese Giuseppe Nicolosi e l’agrigentino Davide Di Benedetto che, con l’altro coéquipier Daniele Cazzaniga, condivideranno il volante della Porsche 992 GT3 Cup della Ebimotors, per puntare al vertice della 2^ Divisione (riservata alle vetture della Casa di Stoccarda) sempre della GT Cup PRO-AM.

Entrando nel dettaglio della due giorni brianzola, si entrerà nel vivo nella mattinata di sabato 26 ottobre con la disputa di una sessione di prove libere seguita, nel pomeriggio, da tre turni di qualifiche ufficiali la cui somma dei tempi definirà la griglia di partenza. Domenica, infine, il gran finale con lo start (ore 11,25) della gara vera e propria che si disputerà sulla lunghezza di tre ore. Come di consueto, sarà ampia quanto ricca la programmazione media dell’evento. La diretta streaming dell’intero weekend, infatti, sarà disponibile (tra web e social) ai seguenti link: www.acisport.it/CIGT, www.facebook.com/CIGranTurismo, www.youtube.com/channel/UC-QsHUuslO4iZekAeBoskgg/channels, www.motorsport.tv e www.raisport.rai.it. O, in alternativa, telecomando del televisore alla mano, per vivere l’appuntamento sportivo sul canale 228 di SKY.





Calendario Campionato Italiano Gran Turismo 2024

4/5 maggio – Misano (Sprint); 1/2 giugno – Imola (Sprint); 15/16 giugno – Vallelunga (Endurance); 13/14 luglio – Mugello (Endurance); 24/25 agosto – Mugello (Sprint); 7/8 settembre – Imola (Endurance); 5/6 ottobre – Monza (Sprint); 26/27 ottobre – Monza (Endurance).





