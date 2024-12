LE SOLITE SCENE DI AFFOLLAMENTO RIPRESE DAL NOSTRO INVIATO

Un reportage video esclusivo di Gioele Pennino realizzato la mattina di martedì 26 novembre 2024 mostra la quotidianità di un sistema affollatissimo e molto utile per la città di Palermo e la sua area metropolitana. Il viaggio inizia a Isola delle Femmine, nell’hinterland palermitano intorno alle 7:03 e procede in direzione Palermo Orleans, al centro della città in un’area fitta di facoltà universitarie ed uffici pubblici.

Tutto da vedere, per comprendere fino in fondo cosa significa saper gestire i trasporti pubblici. O meglio, non saperli gestire.

Luogo: palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.