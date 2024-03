Un venerdì sera di vero rock italiano, per celebrare la band salentina che ha portato avanti la frontiera della musica, grazie al suo carismatico leader Giuliano Sangiorgi.

Sarà come vedere un vero concerto dei Negramaro lo show della Giorgio Imparato & band il 29 marzo al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. Si potrà scegliere tra l’apericena a 25 euro con drink o il menù pizza (antipasto, pizza e drink) sempre a 25 euro. Dopo cena ingresso con consumazione obbligatoria.

Alle 22 spazio alla musica. della Giorgio Imparato & band con loro omaggio ai Negramaro. Durante il concerto si potranno assaporare tutte le atmosfere della band, considerata da tutti tra le migliori in circolazione in Italia. Tra i brani in scaletta “Mentre tutto scorre”, “Estate”, il rifacimento di “Meraviglioso” di Domenico Modugno e la hit sanremese “Ricominciamo tutto”.

Seguirà il dj set con le selezioni musicali di Silvio Randazzo, che farà ballare tutti i presenti in sala con le hit del momento.

Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp al 3807980615 o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.

