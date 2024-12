Si è conclusa con grande successo la prima edizione del Diospyros Film Festival, un evento che ha trasformato la cittadina di Misilmeri in un punto di riferimento internazionale per il cinema e la cultura. Prodotto dall’Associazione culturale Soleras, realizzato grazie al contributo dell’Assessorato Turismo della Regione Siciliana, con il patrocinio del Comune di Misilmeri e sotto la direzione artistica di Marco Maria Correnti, il Festival ha ospitato dal 19 al 21 dicembre 2024 numerosi filmmaker italiani e internazionali, offrendo un’occasione unica di scambio culturale e artistico.

Il Palazzo di Città è stato il cuore pulsante della manifestazione, ospitando proiezioni, incontri con registi, sceneggiatori e critici del settore, nonché momenti di approfondimento sulla cultura audiovisiva. Durante i tre giorni del Festival, infatti, sono stati numerosi gli ospiti di spicco che hanno preso parte all’evento, tra cui: Annandrea Vitrano, Paolo Inguglia, Salvo Vaglica, Nico Bonomòlo, Giovanni Cupidi, Veronica Femminino, Chris Clun, Simone Riccobono, Giuseppe Gigliorosso, I Sansoni, Rossella Bologna, Ignazio Rosato e Valentino Picone.

Il Diospyros Film Festival ha visto la partecipazione di cortometraggi provenienti da tutto il mondo, selezionati tra centinaia di opere ricevute. La giuria di esperti, composta dal direttore artistico Marco Maria Correnti e dai membri Gaetano Di Lorenzo, Ignazio Rosato, Ornella Sgroi, Pietro Vaglica e Annandrea Vitrano, ha assegnato i seguenti premi:

– Miglior Film: Medley;

– Miglior Regia: Medley;

– Miglior Soggetto: Medley;

– Migliore Fotografia: Karya;

– Miglior Film Straniero: Karya;

– Migliore Attore: Mariano Rigillo per Medley;

– Premio Speciale Diospyros 2024: Medley.

Un momento particolarmente suggestivo è stato l’accompagnamento musicale dal vivo del musicista Giuseppe Milici, che ha arricchito l’atmosfera con le sue composizioni.

Marco Maria Correnti, direttore artistico, ha commentato con emozione il successo dell’evento, sottolineando come il Diospyros Film Festival sia nato con l’obiettivo di riportare l’arte e la cultura cinematografica nel cuore di Misilmeri, unendo la bellezza dell’arte con le radici culturali del territorio. “Cerchiamo la bellezza altrove ma in realtà non ci rendiamo conto che il più delle volte è molto più vicino di quanto noi non vogliamo vedere. È con queste premesse che abbiamo creato e voluto fortemente quest’evento. Dedico questo festival al mio paese, Misilmeri, nel quale ancora è possibile trovare arte e bellezza se lo si vuole. Grazie a tutti i miei collaboratori, alla Soleras e al Comune che hanno reso possibile tutto questo”, ha dichiarato Correnti. “Viva il Cinema e viva l’arte, che va messa sempre sopra ogni altra cosa”.

