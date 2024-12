Parlare del vuoto di un’intera generazione, argomento che non si può più evitare, è di per sé difficile e in molti ci provano ma non riescono; invece, Kid Gamma è riuscito a mettere questo delicato tema in musica con delle sonorità R&B che accompagnano dei versi che arrivano dritti all’anima. Il giovane cantautore e beatmaker siciliano continua a stupire discostandosi per un attimo dal pop in senso stretto ed è pronto con una nuova canzone dal titolo “Giovani Vuoti” che è disponibile a partire dal 6 dicembre 2024.

“Giovani Vuoti” è un brano attraverso cui l’artista esprime un senso di vuoto, il quale non è per nulla semplice da spiegare e obbliga a battaglie interiori. Quest’ultime portano ad una crescita il più delle volte, anche quando si trova qualcuno con cui condividere certe sensazioni ed emozioni. In una società dove sembra vigere la “legge del più forte” che spinge alla solitudine malsana, dimenticando la vera essenza dell’uomo, Kid Gamma in uno dei suoi versi afferma «non è possibile restare soli» e ricorda quanto sia preziosa la condivisione in situazioni del genere.

Troppo spesso, al giorno d’oggi, le cronache portano spiacevoli notizie di giovani colmi di sconforto che pongono fine tragicamente alle proprie vite. Il tasso dei suicidi giovanili è aumentato vertiginosamente in Italia, i dati Istat confermano un incremento generale dei suicidi: nel 2021 si sono registrati 3.870 casi, rispetto ai 3.748 del 2020, con un aumento del 16% nella fascia d’età tra i 15 e i 34 anni (ASviS, post online del 25 settembre 2024). Il giovane cantautore palermitano, dunque, con il nuovo brano è come se lanciasse un appello per una maggiore attenzione. In fondo l’Arte fa anche questo: lancia messaggi.

Chi è Kid Gamma

Kid Gamma è un cantante e beatmaker nato Palermo nel 2002. Dall’età di quattro anni si dedica agli studi del pianoforte, in seguito frequenta il conservatorio V. Bellini. Nel luglio 2012 è risultato vincitore della Young Talent Special Mention all’International Ibla Competition e nel maggio 2013 ha debuttato alla prestigiosa Carnegie Hall di New York e alla New York University, ricevendo consenso unanime e l’Audience Award. Inoltre, a soli undici anni ha debuttato al Teatro Politeama di Palermo come solista accompagnato dall’Orchestra sinfonica siciliana.

Dalla fine di settembre 2020 entra a far parte del roster di GoMad Concerti ed il 30 ottobre dello stesso anno esce “Iphone”, il suo primo singolo; il quale ottiene riscontri assolutamente positivi da parte dei media e dal pubblico. Nel 2023 inizia a collaborare ufficialmente con Pulp Records, dando una nuova estetica musicale e visiva al progetto.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.