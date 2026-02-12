Il Maestro Tuccio Musumeci torna in pubblico, per una presentazione-evento del libro-intervista a lui dedicato. Venerdì 13 febbraio, alle ore 17:30, presso il Palazzo Centrale dell’Università di Catania (Aula 3), si terrà la presentazione del libro “Tuccio L’Eterno. Il romanzo della vita di Tuccio Musumeci”, (Bonfirraro Editore), scritto dal giornalista Valerio Musumeci. L’incontro – promosso dall’Università della Terza Età-UNITRE, sede di Catania, presieduta dal prof. Uccio Barone – sarà un’occasione unica per conoscere da vicino il percorso umano e artistico di uno dei più grandi protagonisti del teatro italiano.





L’autore dialogherà con Tuccio Musumeci, maestro indiscusso della scena teatrale siciliana e nazionale, in un’intervista pubblica che promette momenti di grande emozione e riflessione. La conversazione attraverserà le tappe salienti della carriera dell’attore, dall’infanzia sotto il fascismo alla Seconda Guerra Mondiale, dagli esordi nell’avanspettacolo all’epopea del Teatro Stabile di Catania, dalle grandi tournée internazionali ai successi in radio, al cinema e in televisione.





Una cavalcata lungo novant’anni di cultura e spettacolo, che nel libro è arricchita dalle testimonianze di Pippo Baudo – che ha affidato a queste pagine l’ultima intervista prima della sua morte – Giuseppe Di Pasquale, Claudio Fava, Salvo Ficarra, Leo Gullotta, Alfredo Lo Piero, Miko Magistro, Anna Malvica, Fioretta Mari e Gaetano Savatteri. “Ogni presentazione con Tuccio Musumeci è un privilegio”, commenta l’autore, Valerio Musumeci. “Ringrazio il Maestro per la generosità con cui si è messo a disposizione, il prof. Barone e tutto il direttivo di Unitre per l’invito. Veniteci a trovare, ci sarà da ridere, da pensare e da ricordare”.

