Una canzone per Don Pino Puglisi, scritta insieme da studenti e docenti, cantata nella Cattedrale di Palermo.

In occasione delle celebrazioni del trentennale dalla morte del Beato Padre Pino Puglisi, gli studenti palermitani dei corsi musicali dell’Istituto Comprensivo De Amicis Da Vinci hanno cantato l’entusiasmante “RaPPP”, brano e testo scritto dagli alunni con il supporto dei docenti, da un’idea musicale originale di Francesco Di Stefano, su arrangiamento di Giovanni D’Emma.

L’istituto, guidato dalla dirigente Giovanna Genco, partecipa sempre con grande attenzione a queste iniziative, «perché – sostengono i docenti dell’istituto – ogni attività di legalità a scuola è fondamentale per educare le nuove generazioni ai valori della giustizia, della trasparenza e del rispetto delle leggi. Queste iniziative non solo contribuiscono a formare cittadini responsabili, ma anche a creare un ambiente scolastico più sicuro e inclusivo. Promuovere la legalità a scuola significa preparare gli studenti a diventare cittadini consapevoli e futuri membri attivi, positivi e propositivi della società, capaci di contribuire costruttivamente al benessere comune. Proprio la scuola, presidio di legalità, ha il compito di seminare questi valori con l’esempio e la costanza, utilizzando tutti i linguaggi di cui dispone, non ultima la musica, che è un linguaggio moderno, forte, diretto e che i nostri alunni hanno voluto usare per onorare la memoria di 3P».

Luogo: Cattedrale di Palermo, via vittorio emanuele 490, PALERMO, PALERMO, SICILIA

