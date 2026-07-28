Nel mese di luglio 2026 il Breast Centre di Humanitas Istituto Clinico Catanese ha ottenuto il rinnovo triennale della certificazione EUSOMA, Società Europea degli Specialisti del Tumore alla Mammella. Un riconoscimento internazionale che l’ospedale rinnova dal 2014 e che, ancora oggi, lo rende l’unico centro certificato in Sicilia.

Con questo risultato si conferma la qualità dell’intero percorso diagnostico e terapeutico dedicato alle pazienti con tumore della mammella all’interno di Humanitas a Catania. Si tratta di una certificazione che non riguarda una singola specialità o una specifica prestazione, ma valuta il lavoro multidisciplinare svolto dalle unità operative e dai servizi coinvolti, dalla presa in carico della paziente alla diagnosi, passando per il trattamento, la riabilitazione, il supporto psicologico, fino ad arrivare al follow-up.





“Non si tratta di un semplice adempimento formale, ma del risultato del lavoro quotidiano che coinvolge professionisti diversi, a garanzia della qualità delle cure”, spiega il dott. Gaetano Castiglione, responsabile della Chirurgia Generale e Coordinatore Clinico della Breast Unit di Humanitas Istituto Clinico Catanese.

Il rinnovo della certificazione è triennale, ma annualmente il Breast Centre è sottoposto a un’attività di sorveglianza e monitoraggio degli indicatori di qualità. Nel tempo, i criteri richiesti sono diventati sempre più numerosi e articolati: dagli iniziali 15 si è passati a oltre 50 indicatori, al fine di analizzare in maniera sempre più dettagliata le diverse fasi del percorso e la qualità dell’assistenza offerta.

Tra le principali novità vi è l’introduzione di specifici indicatori dedicati alle pazienti con tumore della mammella metastatico.





La verifica attuale si è svolta nel corso di due giornate e ha coinvolto un team internazionale multidisciplinare composto dalla Data Manager Lorenza Marotti, dalla chirurga spagnola Isabel Rubio, dal radiologo tedesco Habs Junkermann, dall’anatomopatologo Alfredo Santinelli e dalla Breast Care Nurse Loretta Mazzega.

Nel corso dell’audit sono state portate avanti una dettagliata analisi documentale e la valutazione diretta dei processi clinici e organizzativi. I valutatori hanno anche partecipato a una riunione multidisciplinare reale, nel corso della quale sono stati discussi casi clinici di pazienti in cura, per verificare concretamente le modalità di confronto tra gli specialisti, la definizione delle strategie terapeutiche e l’organizzazione del percorso assistenziale.

La certificazione coinvolge le tre aree fondamentali del percorso delle pazienti, Chirurgia, Oncologia Medica e Radioterapia, alle quali si affiancano anche la Radiologia Senologica e quella Interventistica, la Medicina Nucleare, l’Anatomia Patologica, il team delle Breast Care Nurse, la Riabilitazione e la Psiconcologia. A queste si aggiungono tutti i servizi che possono essere necessari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni cliniche di ogni paziente, con un’attenzione specifica alle donne in età avanzata o fragili, che vengono sottoposte a una valutazione dedicata e, quando necessario, indirizzate a un approfondimento geriatrico. Questo consente di definire il trattamento medico o chirurgico più appropriato, tenendo conto non soltanto della patologia oncologica, ma anche delle condizioni generali e dei bisogni della persona.





“Il rinnovo della certificazione EUSOMA conferma la solidità di un percorso che abbiamo intrapreso nel 2014 e che, in questi anni, abbiamo continuato a sviluppare, adeguandoci a standard sempre più articolati e rigorosi”, dichiara il dott. Francesco Caruso, Direttore del Dipartimento Oncologico e Direttore Clinico del Breast Centre di Humanitas Istituto Clinico Catanese. “Essere ancora oggi l’unico centro certificato in Sicilia rappresenta per noi un motivo di orgoglio, ma soprattutto una responsabilità nei confronti delle pazienti. Questo risultato appartiene a tutti i professionisti che, con competenze diverse, contribuiscono quotidianamente a garantire un percorso di cura multidisciplinare, coordinato e orientato al miglioramento continuo”.

“Ottenere e mantenere questa certificazione è complesso proprio perché gli indicatori riguardano l’intero percorso diagnostico-terapeutico”, prosegue il dott. Castiglione. “Non è sufficiente che una singola Unità Operativa raggiunga determinati risultati: è necessario che tutto il sistema lavori in maniera coordinata, misurabile e documentata. È questo il valore di un Breast Centre realmente multidisciplinare, come è il nostro”.

La certificazione secondo gli standard EUSOMA si affianca all’accreditamento di Joint Commission International, anch’esso ottenuto per la prima volta nel 2014, e rappresenta uno dei principali riconoscimenti internazionali del sistema di qualità e sicurezza dell’ospedale.

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