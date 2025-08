Arrivata la comunicazione della revoca di Gesuè Allia dall’incarico di Assessore Comunale a Niscemi, l’On. Decio Terrana esprime la propria solidarietà al Coordinatore Provinciale dell’Udc a Caltanissetta e critica fortemente la scelta del Sindaco Massimiliano Conti che inspiegabilmente tradisce le intese elettorali che hanno portato alla sua rielezione a Sindaco nel 2022, alla quale l’Udc ha contribuito decisamente, sia nella costruzione della squadra di Governo, sia nell’importante contributo elettorale, con il 9% delle preferenze.





“Prendo atto della scelta del Sindaco Conti con profonda delusione – trasmette l’On. Terrana – Non esiste alcun motivo politico per cui non debbano essere rispettate le intese elettorali che hanno portato alla rielezione a Sindaco di Conti. L’Udc ha sempre contribuito al meglio all’attività amministrativa, con il garbo e la professionalità del nostro coordinatore Gesuè Allia, portando sempre nuove iniziative e intervenendo attivamente nell’attività quotidiana. Oggi arriva una notizia inaspettata, che certamente non segue le logiche politiche ma che, a questo punto, è da ricondurre semplicemente ad una ripicca personale dello stesso Sindaco Conti, dovuta al fatto che il nostro partito non ha scelto di appoggiare la sua candidatura alle elezioni provinciali dello scorso Aprile.





Una candidatura per altro arrivata senza alcuna condivisione politica, a seguito di una sua affrettata adesione alla Lega, in un contesto per altro in cui il Centrodestra non ha raggiunto un accordo regionale e non si è presentato unito in tutta la Regione, facendo scelte diverse in ogni Provincia. L’Udc a Caltanissetta ha scelto di seguire un percorso più lineare e stabile, contribuendo alla vittoria del Sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro. E Gesuè, da grande uomo di partito, ha seguito tale scelta politica, senza mai interrompere il proprio lavoro e la propria attività a favore della cittadinanza niscemese. Ancora una volta la Politica esce sconfitta da ripicche puramente personali. Questo non è il nostro modo di agire, non né è il modo di agire di un uomo moderato. La Politica è frutto di intese che vanno rispettate nel tempo, non deve essere soggetta a rocamboleschi cambi di marcia né a rivalse personali”.

Luogo: NISCEMI, CALTANISSETTA, SICILIA

