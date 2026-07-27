L’Udc Sicilia ribadisce il percorso di dialogo nato in questi giorni tra le forze autonomiste, cristiano-democratiche, centriste, civiche, moderate e meridionaliste e guarda con senso di responsabilità all’azione portata avanti dal Governo Regionale guidato dal Presidente Renato Schifani, riconoscendone i risultati positivi conseguiti in questi anni su diversi fronti.

“È nostro dovere, quando un’azione di governo produce risultati utili per la Sicilia, riconoscerlo con chiarezza, al di là delle appartenenze e delle convenienze politiche – dichiara l’On. Decio Terrana – Allo stesso tempo, riteniamo che oggi sia necessario guardare oltre la contingenza politica e lavorare alla costruzione di un progetto serio, autorevole e condiviso per il futuro della Sicilia”.





L’On. Terrana evidenzia come la Sicilia stia attraversando una fase di crescita economica che trova conferma nei principali indicatori nazionali. Il PIL regionale è tornato ad aumentare, l’occupazione cresce a un ritmo superiore alla media italiana e il sistema produttivo registra oltre 6.000 nuove imprese nel 2025, con un tasso di crescita tra i più alti del Paese. Anche i dati più recenti di Unioncamere Sicilia confermano questo trend, con un saldo positivo di 638 imprese nel primo trimestre del 2026 e un incremento delle startup innovative e delle imprese del terzo settore.





“Ma è di fondamentale importanza – continua il Coordinatore Regionale dell’Unione di Centro – riunire tutte le forze centriste, autonomiste, moderate e civiche disponibili a confrontarsi su un programma comune, mettendo al centro lavoro, sviluppo, sanità, infrastrutture, acqua, famiglie, giovani e imprese. L’Udc, come sempre, intende continuare a svolgere il proprio ruolo con autonomia, coerenza e responsabilità, nella convinzione che il centro non possa essere soltanto una sommatoria di sigle o un’alleanza elettorale, ma debba diventare una proposta politica stabile, fondata sui valori del popolarismo, del moderatismo e della buona amministrazione. Prima delle candidature vengono le idee, prima delle alleanze viene il progetto e prima degli interessi di parte viene la Sicilia”.





L’Udc Sicilia è quindi pronta a confrontarsi con tutti, senza preclusioni e senza posizioni precostituite, per costruire insieme un nuovo percorso politico che restituisca al centro un ruolo protagonista e responsabile nella vita della nostra Regione.

Luogo: Assemblea Regionale Siciliana, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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