Ficarazzi (PA) – L’UDC Sicilia annuncia l’ingresso di Vincenzo Lo Cascio, Consigliere Comunale di Ficarazzi. Un innesto di grande valore, che porta in dote esperienza amministrativa, competenza, consenso popolare e un profondo attaccamento al territorio di Ficarazzi. La sua adesione rappresenta un passaggio importante nel percorso di rafforzamento e radicamento del partito nell’area metropolitana di Palermo e in tutta la Sicilia. “L’ingresso di Vincenzo Lo Cascio – ha dichiarato Decio Terrana, Coordinatore Regionale UDC Sicilia – è una notizia importante per il nostro partito e per la comunità di Ficarazzi. Enzo è un amministratore capace, stimato e profondamente legato al suo territorio. Il suo arrivo conferma la bontà del lavoro che stiamo portando avanti: costruire una squadra fatta di persone competenti, serie e con un forte senso del bene comune. A lui va il mio benvenuto e l’augurio di buon lavoro. Insieme continueremo a lavorare con determinazione per dare risposte concrete ai cittadini.” Si rafforza la presenza del partito moderato di centro a Ficarazzi. “Con l’ingresso di Vincenzo Lo Cascio – ha detto Maurizio Lo Galbo, Responsabile delle Liste Regionali UDC Sicilia – la nostra squadra si rafforza in termini di qualità e concretezza. È un profilo che unisce esperienza sul campo e visione amministrativa. Avere con noi persone come Enzo significa rendere ancora più solida e credibile la nostra proposta politica per Ficarazzi e per l’intera Sicilia. Lavoreremo insieme, con impegno e determinazione, per costruire un progetto all’altezza delle aspettative dei cittadini.” Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere comunale Lo Cascio, “La mia adesione all’UDC nasce da un profondo legame di stima e di affetto nei confronti di Maurizio Lo Galbo – ha detto Vincenzo lo Cascio – che riconosco come una guida autorevole da seguire. In lui ho trovato serietà, visione e capacità di ascolto. È per questo che ho scelto di condividere con lui e con tutta la squadra dell’UDC un percorso nuovo, con l’obiettivo di creare qualcosa di innovativo per la politica e per il nostro territorio, mettendo al centro le persone e i bisogni reali dei siciliani.”

L’UDC Sicilia rivolge a Vincenzo Lo Cascio un caloroso benvenuto, augurando un proficuo lavoro nell’interesse della collettività.

Luogo: Ficarazzi

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