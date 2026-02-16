L’esclusione dell’Unione di Centro dal vertice del centrodestra tiene banco nel dibattito politico siciliano. All’indomani della riunione dei partiti di coalizione, svoltasi a Palermo per avviare il confronto sulle candidature alle prossime elezioni amministrative, il coordinatore politico regionale dell’UDC, On. Decio Terrana, ha espresso forte dissenso per il mancato invito ai rappresentanti dello scudocrociato.

La nota pubblicata ieri ricorda come, nonostante l’UDC sia parte della coalizione di centrodestra a livello nazionale, in Sicilia il rapporto con gli altri partiti non sia più scontato. Secondo Terrana, l’Unione di Centro non intende accettare “dinamiche decise da altri senza un confronto aperto e meritocratico”. Per il coordinatore regionale, infatti, le scelte politiche nei singoli Comuni devono essere valutate “caso per caso” sulla base della qualità dei progetti e della credibilità dei candidati, e non su decisioni di coalizione prese “a tavolino”.

La presa di posizione di Terrana è stata condivisa dall’On. Francesco Regina, coordinatore provinciale dell’UDC per la Provincia di Trapani. Regina sottolinea come l’UDC sia stata finora un partner determinante nei risultati elettorali della coalizione e che la decisione di escludere il partito dal confronto strategico rappresenti — a suo avviso — un grave errore politico. Secondo Regina, infatti, “il centrodestra ha perso la bussola volendo mettere fuori un partito di centro come l’UDC”, tradendo così lo spirito di alleanza che fino ad oggi aveva caratterizzato l’azione politica dell’area moderata.

In particolare, l’On. Regina ha ribadito che in provincia di Trapani l’Udc valuterà ogni singola realtà amministrativa in modo autonomo, decidendo caso per caso se aderire o meno alle scelte progettuali proposte dagli altri partiti della coalizione, “in funzione della validità delle proposte e del reale interesse dei cittadini”. La logica, spiega il coordinatore, è quella di privilegiare merito, competenza e programmi concreti piuttosto che appartenenze formali o giochi di spartizione delle candidature.

Luogo: TRAPANI, TRAPANI, SICILIA

