Il Coordinatore regionale dell’Udc Sicilia, l’On. Decio Terrana, comunica la nomina del nuovo responsabile regionale del Settore Istruzione e Formazione dell’Unione di Centro in Sicilia, la Dott.ssa Giuseppa Isabella La Ferlita.

Specializzata per l’insegnamento di tecnica chimica e microbiologica, insegnante e collaboratrice del Dirigente Scolastico dell’I.C. Dante Alighieri di Francofonte, la dottoressa La Ferlita è da tempo impegnata in diverse attività di carattere sociale, culturale e politico, viste anche le pregresse esperienze assessoriali durante l’attività politica. La Docente si dice molto felice del nuovo incarico e pronta ad impegnarsi a portare avanti i principi promossi dall’Unione di Centro, evidenziando l’importanza del settore della formazione e dell’istruzione per i più giovani, settore che ha bisogno di maggiore attenzione e impegno.





Esprime soddisfazione per la nomina anche il Segretario Nazionale dell’Unione di Centro, Sen. Antonio De Poli, che sottolinea l’importante lavoro che sta svolgendo l’On. Terrana nel portare avanti il progetto politico dell’Unione di Centro in Sicilia e non solo. Orgoglioso della nomina si dice invece il coordinatore provinciale della provincia di Siracusa, Giovanni Magro, felice che da questa provincia possano arrivare competenze così importanti per strutturare al meglio il partito in Sicilia.





“Esprimo soddisfazione per la nomina della dottoressa La Ferlita – trasmette l’On. Terrana – L’esperienza che ci viene messa a disposizione è fondamentale per la crescita del partito, in un settore, Istruzione e Formazione, che oggi vive una grande difficoltà dal punto di vista umano, con tanti giovani che si “perdono” dietro allo schermo dello smartphone, si isolano dal resto del mondo e dalla socialità. E proprio su questo tema si è trovata grande convergenza; bisogna intervenire al meglio affinchè i nostri giovani possano essere più presenti nella società e possano vivere al meglio la loro età, soprattutto durante il periodo scolastico”.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

