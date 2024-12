Palermo – “Quello che è successo nelle scorse ore a Campobello di Licata – ha dichiarato il Coordinatore regionale dell’ Udc Decio Terrana – mi amareggia, sento di esprimere al sindaco Vito Terrana la piena vicinanza e solidarietà dopo la notizia che uomo che gli ha puntato una pistola alla testa, un gesto inaudito che non può essere assolutamente accettato anche se la pistola si è rivelata un giocattolo, i sindaci sono in prima linea sempre ed episodi del genere devono trovare la ferma condanna da parte di tutti, un gesto del genere non colpisce solo il sindaco ma l’ intera comunità, al sindaco Terrana auguro di operare con serenità, fiducia nelle istituzioni e nell’ interesse della sua comunità”. Lo rende noto il Coordinatore regionale dell’ Udc Decio Terrana.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.