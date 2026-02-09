Palermo – “Con profondo cordoglio apprendiamo della scomparsa del Professor Antonino Zichichi, insigne scienziato, fisico nucleare e infaticabile promotore della Cultura scientifica. La sua vita dedicata alla ricerca, all’insegnamento e al dialogo tra scienza e fede lascia un segno indelebile nella storia della scienza italiana e internazionale. Il Professor Zichichi ci insegna che la curiosità scientifica è un dono eterno e conciliabile con la fede, la sua eredita’ scientifica continuerà a illuminare le generazioni future. La scienza è ricerca della verità illuminata dalla fede che in Zichichi ha trovato un testimone credibile. Le più sentite condoglianze alla famiglia, ai colleghi e alla comunità scientifica che lo ricorda con stima e profonda riconoscenza”. Lo rende noto il Coordinatore Regionale dell’ UDC della Sicilia On. Decio Terrana

Luogo: Politica, Palermo

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.