Si è svolto a Messina l’evento dal titolo “Apericena di Beneficienza” promosso dalla Unione Generale del Lavoro (UGL) di Messina con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di un defibrillatore che verrà donato al Comune di Messina per una delle piazze della città.

Al partecipato evento hanno aderito iscritti e simpatizzanti della UGL. “Si è trattato di un momento di solidarietà- afferma il segretario provinciale della UGL Messina Tonino Sciotto- che pone il sindacato in un ruolo non solo di difesa e tutela dei lavoratori e del lavoro, ma anche come punto di riferimento nel sociale. Desidero ringraziare tutti i partecipanti per l’importante contributo e fare gli auguri di un sereno e felice Natale a tutti i lavoratori e gli scritti alla UGL”





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.