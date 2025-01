Antonio Struppa, presidente provinciale dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti: “Ci proponiamo di sensibilizzare la nostra comunità sull’importanza dell’utilizzo di soluzioni tecnologiche inclusive per rendere la nostra società più equa e accessibile”. Elia Maggio, presidente della seconda circoscrizione del Lions, “si integrano soluzioni avanzate di IA per dare supporto, nella realtà quotidiana, a non vedenti e ipovedenti, migliorando la loro autonomia e indipendenza”. L’incontro per presentare il dispositivo Envision Glasses prenderà il via sabato alle 9,30 nella scuola Giuseppe Pagoto di Casa Santa, presenti numerose autorità lionistiche e locali

Un dispositivo che, attraverso l’Intelligenza artificiale, può migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità visive sarà presentato sabato 25 gennaio nell’auditorium dell’Istituto comprensivo Giuseppe Pagoto di Casa Santa, frazione di Erice, Comune della provincia di Trapani, nel corso di un evento organizzato da Lions e Uici.

Il dispositivo si chiama Envision Glasses ed è stato sviluppato da una innovativa start up olandese, la Envision Labs.

“Si tratta, in apparenza – ha spiegato Elia Maggio, presidente della seconda circoscrizione del Lions – di semplici occhiali, che però integrano soluzioni avanzate di IA per dare supporto, in vari contesti della realtà quotidiana, a non vedenti e ipovedenti, raggiungendo il fine di migliorare la loro autonomia e indipendenza”.

La presentazione, effettuata da esperti nel campo delle tecnologie per l’assistenza, tra cui Antonio Garufo, direttore dell’Unità operativa Medicina nucleare dell’ospedale di Agrigento, che parlerà dell’IA in medicina, e del consulente informatico Giovanni Moltisanti, prenderà il via alle 9,30.

L’incontro vedrà la partecipazione di Antonio Struppa, presidente della sezione trapanese dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, e di numerosi importanti esponenti del Lions tra cui e Paolo Salerno, presidente del club di Trapani, oltre che di numerosi rappresentanti delle Istituzioni locali.

“Ci proponiamo – ha sottolineato il presidente dell’Uici provinciale – di sensibilizzare la nostra comunità sull’importanza dell’utilizzo di soluzioni tecnologiche inclusive che possano contribuire a rendere la nostra società più equa e accessibile anche alle persone con disabilità visive”.

Nel corso dell’incontro saranno effettuati test pratici da parte di non vedenti e ipovedenti visivi per provare il sistema.

Nel settembre dello scorso anno la sezione trapanese dell’Uici era salita alla ribalta della cronaca per il progetto Oltre retina messo a punto grazie a una donazione di Unicredit che aveva consentito l’acquisto dell’Angio Oct, un’apparecchiatura che consente esami specialistici per prevenire e seguire lo sviluppo delle malattie degenerative di retina e macula.

DIDASCALIE

a – Antonio Struppa, presidente Uici Trapani

b – Elia Maggio, presidente seconda circoscrizione Lions

c – Gli occhiali Envision Glasses

d – Gli occhiali con IA possono collegarsi ai cellulari

e – Si può interagire con gli occhiali anche digitando su tastiere braille





