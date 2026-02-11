La UIL condivide che i lavoratori dell’Ente Autodromo vadano salvaguardati, come qualsiasi lavoratore di qualsiasi ente.

Chi ha seguito le attività svolte dal sindacato presso l’Autodromo sa che i lavoratori sono stati salvaguardati e che la prosecuzione del loro rapporto di lavoro non dipende da quanto si deciderà stasera in Consiglio Comunale, in un senso o nell’altro.





La UIL non intende partecipare a campagne pro o contro scelte politiche, avendo come unico interesse la salvaguardia dei lavoratori, ed i fatti e gli atti adottati in Autodromo dimostrano che questo è stato fatto senza alzare toni o facendo proclami o parteggiando per qualcuno piuttosto che per qualcun altro. La UIL ha dimostrato con i fatti (PIAO 2025/2027, Piano degli Obiettivi 2025/2027, Dotazione Organica Aggiornata) che parteggia esclusivamente per tutti i lavoratori, evitando ed escludendo procedure di mobilità o licenziamento. La serietà dei comportamenti si vede nelle azioni, non nelle parole.

Il Segretario Generale UIL FPL Enna Giuseppe Adamo

Luogo: Pergusa , Autodromo Pergusa (ENNA)

