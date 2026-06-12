Il delegato di Palermo dell’Associazione Unione Insigniti al Merito della Repubblica Italiana, il cavaliere Nicola Barretta, ha incontrato l’assessore alla legalità, bilancio, tributi, beni confiscati e patrimonio comunale, l’avv. Brigida Alaimo, presso Palazzo Galletti.

Per l’occasione, il delegato dell’associazione ha donato all’assessore Alaimo un crest in ceramica, simbolo di stima e collaborazione tra le due realtà, alla presenza del dott. Giuseppe Notaro, della Ragioneria Generale del comune di Palermo.





“Questo incontro rappresenta un passo importante verso una collaborazione stabile e strutturata, orientata alla diffusione della cultura della responsabilità, – ha sottolineato il cav. Nicola Barretta- del rispetto delle istituzioni e della partecipazione attiva della società civile nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata. Ciò serve a trasmettere alle generazioni presenti e future i valori del bene comune, contribuendo alla costruzione di una società libera, democratica e rispettosa della costituzione italiana”.





Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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