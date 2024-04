Domani lunedì 29 aprile a Fabbrica102, ore 21:00, l’ultimo appuntamento della Rassegna La Pietra Lunare ideata dalla La Strana Coppia formata da Marco Cappelli e Mezz Gacano. Rassegna di musica “altra” e “alta” presentata sotto l’egida dell’etichetta discografica indipendente 41st Parallel Records.

Il progetto musicale “The Windfall” nasce dall’esigenza dell’artista Gianluca Gugliotta (creatore del progetto e autore dei brani), di creare una miscela fra sonorità più celtiche, grazie all’utilizzo di strumenti come l’handpan, il dulcimer, l’udu, il flauto e il violino, e riminiscenze musicali new wave-ambient, grazie all’uso di chitarre elettriche effettate, drum machine e synth dai suoni analogici. Fin dalla fase di scrittura e composizione è risultata molto forte e chiara la voglia di dare vita attraverso questo progetto, a vibrazioni musicali dal forte carattere evocativo legate alla natura nella sua essenza, cosa che musicalmente si traduce in un approccio creativo molto libero e mutevole stilisticamente. A completare e arricchire la dimensione sonora del progetto vi è il maestro Giovanni Alibrandi, affermato e talentuoso violinista oltre che anche autore di brani di musica elettronica, e la talentuosa Eliana Mazzei alla voce. Diversi i live che li hanno portati finora a esibirsi in festival (come il Radica) e location molto suggestive e in linea con la caratteristica estremamente evocativa del progetto. I live sono spesso accompagnati da proiezioni video volte a creare un ulteriore tassello fatto di immagini legate al viaggio e alla natura nel suo perenne mutamento, che accompagnano lo spettatore in una sorta di percorso sensoriale errante fra i 4 elementi naturali. Fuoco, aria, acqua, terra. L’intento è quello di creare una sorta di contenitore sensoriale che possa proiettare in una dimensione quasi catartica, richiamando l’attenzione a ciò che è importante per l’uomo e il suo equilibrio interiore e come la sua vita scorre meglio se si abbandona ai ritmi e alle immagini di una natura che ogni giorno ci regala qualcosa di nuovo e unico. Attualmente c’è un album in preparazione, con alcuni singoli già disponibili sui più importanti store digitali.





Il progetto “the Windfall” è composto da Gianluca Gugliotta (handpan, chitarre elettriche, drum machine, hammered dulcimer, percussioni)



Giavanni Alibrandi (violino, synth) Eliana Mazzei (voce, flauto traverso)

link spotify:

link Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC9b9Hpotp_tYqBZycfNVA8Q





Gianluca Gugliotta Fumettista, illustratore, scultore e musicista. Musicalmente ha alle spalle diverse esperienze musicali, in vari gruppi, in qualità di chitarrista solista. Per anni porta avanti un progetto di musica inedita a Palermo con il gruppo Wildhoney, successivamente chiamato Arkana. Gruppo che si muove inizialmente su sonorità “dark-new wave” che richiamavano un po’ a quella che è stata la scena musicale di inizio anni ottanta, dai Cure ai Bauhaus ai Dead can Dance per poi passare ai Sad Lovers & Giants o ai Neon, fino ad arrivare successivamente a sonorità più progressivepsichedeliche come i Marillion. Tutti gruppi questi, che hanno sicuramente influenzato la sua maturazione musicale fino ad oggi. Con gli Arkana, dove è autore dei testi e delle musiche, si esibisce in moltissimi live e rassegne musicali fra Palermo e provincia. Fino ad arrivare alla realizzazione di una serie di demo che racchiudono solo una minima parte della produzione musicale di quegli anni. Demo che permettono agli Arkana di essere tra i finalisti di Shownoprofit, rassegna musicale anticamera di Arezzo Wave, e di prendere parte negli anni a seguire a diversi importanti festival musicali, fra cui il Bk Festival e molti altri. Successivamente porta avanti un progetto di musica inedita come solista, appassionandosi a esperienze sonore sempre più ricercate e originali e a strumenti particolari come l’Handpan e l’Hammered Dulcimer. Da qui l’esigenza di dare vita ad un progetto musicale più intimista, soprattutto nella scrittura e composizione dei pezzi. Nasce così il progetto “The Windfall”, un progetto che musicalmente intende creare una miscela fra sonorità più celtiche, grazie all’utilizzo di strumenti come l’handpan, il dulcimer, l’udu e il violino, e riminiscenze musicali new wave – ambient, grazie all’uso di chitarre elettriche effettate, drum machine e synth dai suoni analogici. Ne esce fuori una miscela di vibrazioni sonore poco catalogabili stilisticamente, ma che si prestano a generare sensazioni quasi ancestrali. The Windfall nasce soprattutto dalla voglia di creare una sorta di concept creativo itinerante, in cui confluiscano oltre alla musica, anche diverse espressioni artistiche, dalla visual art, alla pittura, alla danza etc., quasi a generare una sorta di contenitore di diverse esperienze percettive sensoriali, legate alla natura e al viaggio nella sua essenza.





Indirizzi web: https://www.instagram.com/gianlucagugliotta_thewindfall/?hl=it

https://www.youtube.com/channel/UC9b9Hpotp_tYqBZycfNVA8Q





Giovanni Alibrandi Violinista, docente nella Scuola Secondaria e sound artist di musica ambient e acusmatica. Ha al suo attivo numerosi concerti per conto di festival e associazioni di rilievo. Ha lavorato tra gli altri con Noa, Franco Battiato, Ennio Morricone, Nicola Piovani, Sal Bonafede, Dave Burrell, Karl Berger, ICP Instant Composers Pool, Adam Rudolph e Demetrio Cecchitelli. Suoi lavori vengono regolarmente trasmessi dalle web radio Tangerine Dream Fans Zone, StillStream, Taukay, Radio Mozart Italia, IMRadio, Radio Teatro Coppola e Radio Raheem. Ha inciso inoltre per Warner Music, Universal, Carosello, CNI Compagnia Nuove Indie e per RAI, RAI International, Canale 5 e Sky Classica. È tecnico di live electronics presso la Filarmonica Laudamo Creative Orchestra e svolge il ruolo di responsabile della collana discografica presso Diaphonia Edizioni.

Indirizzi web: https://www.youtube.com/channel/UCxAlJH2h8ARNeTqoUHtxQpg

https://www.youtube.com/user/Vanhalia

https://www.instagram.com/vanhalium/? fbclid=IwAR3McHa8uSndVPXs7kaPdJq7ifh_tXBAzLcZIpz4edyc3uULzHl8HyH-gsM





Eliana Mazzei Cantautrice, producer e insegnante. Dai 17 anni ai 23 ha preso parte a vari spettacoli live in qualità di solista e corista esibendosi su palchi importanti come quello del Teatro nuovo di Milano per la IV edizione di Buon Compleanno Mimì. Ha avuto l’opportunità di cantare accanto artisti affermati quali Iskra Menarini (storica vocalist di Lucio Dalla), Attilio Fontana o Francesca Alotta (Vincitrice della 42° edizione del Festival di Sanremo nella sezione novitài nsieme ad Aleandro Baldi con il brano “Non Amarmi”, anno 1992) con la quale ho partecipato alla diretta mattutina del programma “Bel Tempo si Spera” di TV2000 nel 2019 con il coro “Oltrevoci”. Ha cantato da solista alle qualificazioni degli Euro Beach Soccer League 2019, in Tv locali che dedicavano spazio ai giovani artisti e in veste di corista e solista sui palchi siciliani per tour di spettacoli musicali quali: “La grande assente tour” – la storia di Mia Martini, un viaggio oltre le Emozioni; Iskra Menarini – Attilio Fontana in “La Storia in una Notte tour”; il musical inedito “Napule è…milleculture” – un omaggio alla musica partenopea d’autore; il musical “Arriva lu Santu” con regia, produzione e coreografie di Mariagrazia Fontana, Attilio Fontana, Cristian Ciccone. Nel 2018 è stata ammessa al Conservatorio “A. Corelli” di Messina dove ha approfondito i suoi studi ed ha trovato l’opportunità per esibirsi su palchi come quello del Teatro Greco di Taormina o quello del Parco Archeologico di Selinunte. Negli ultimi anni oltre a completare gli studi universitari porta parallelamente avanti i propri progetti musicali sperimentali.





Mezz Gacano (alter ego di Davide Mezzatesta) – polistrumentista, pittore e agitatore culturale, con solido background nel “rock hard e sinfonico” – incontra Marco Cappelli – militante nell’avanguardia newyorkese e docente di chitarra classica presso il Conservatorio di Palermo, reduce da un grande concerto al Politeama Garibaldi per l’Associazione Siciliana Amici della Musica https://amicidellamusicapalermo.net/events/marco-cappelli-quartetto-gagliano/)

I due convinti sostenitori dell’ipotesi che Palermo sia ricchissima di “sostanza musicale”, spesso ignorata dai circuiti d’intrattenimento, decidono di dar vita, complice l’ospitalità di Fabbrica 102, a LA PIETRA LUNARE, rassegna unica nel suo genere, intergenerazionale ed eterogenea.

I precedenti capitoli della rassegna (Marzo-Maggio e Novembre-Dicembre 2023) hanno dato ragione all’ipotesi della Strana Coppia, vedendo avvicendarsi sul palco di Fabbrica102 un nutrito gruppo di musicisti di estrazione diversa, legati alla scena artistica palermitana e non solo, calorosamente accolti da un pubblico fidelizzato che ha dimostrato di credere, insieme con gli artisti, in una creatività senza confini e in un prolifico scambio di idee, esperienze e progetti.

Riassunto: la politica dei grandi eventi fa di certo battere cassa e offre l’opportunità di ascoltare grandi nomi, ma la cultura di una città vive anche della propria scena locale. Accade in tutte le grandi capitali culturali del mondo, da cui spesso i “grandi nomi” provengono e anche a Palermo esiste una ricchissima vena di creatività sommersa, che emerge a tratti in oasi di straordinaria originalità.

L’ingresso ai concerti è gratuito.

41st PARALLEL RECORDS (su tutte le piattaforme digitali)

https://41stparallelrecords.bandcamp.com/music

Luogo: Fabbrica 102, Monteleone , 32, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.