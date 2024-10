Ancora tre giorni per approfittare delle opportunità della Fiera del Mediterraneo, dedicata ai futuri sposi. La Fiera del wedding, allestita al PalaGiotto, sarà aperta fino a domenica 6 ottobre. E in questo ultimo weekend, un’offerta imperdibile: un omaggio per le coppie che verranno a far visita alla fiera. Per tutti i futuri sposi che faranno ingresso alla Sposa del Mediterraneo sarà omaggiato un coupon sconti del valore di 2.350 euro.



Ancora per tre giorni, da oggi a domenica, aziende specializzate offriranno ai futuri sposi una panoramica completa e aggiornata di tutto ciò che serve per il giorno del matrimonio, con una fiera all’insegna dell’eleganza e delle tendenze del momento. Ancora per questo weekend il PalaGiotto sarà un grande salone espositivo dell’arredo, corredo e servizi per gli sposi: abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia, addobbi floreali, trucco, acconciature, wedding planner, sale ricevimento, autonoleggio, bomboniere, partecipazioni, fotografia, video, fedi nuziali, gruppi musicali, noleggio auto, agenzie di viaggio.

La Fiera sarà aperta venerdì dalle 16 alle 23; sabato dalle 16 alle 24; domenica dalle 16 alle 23. Ingresso gratuito.





Luogo: PalaGiotto, piazza Chinnici, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

