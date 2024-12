In una fase storica in cui la solidarietà e la cooperazione internazionale sono più che mai necessarie, gli istituti scolastici del comune di Avola, in provincia di Siracusa, hanno deciso di unirsi in un’iniziativa speciale denominata “Un Albero per la Pace”. Il progetto, che coinvolge gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, è stato concepito e promosso dal Centro Commerciale Il Giardino di Avola con l’obiettivo di lanciare un messaggio di speranza per un mondo più giusto, facendo sentire la voce di tanti bambini e ragazzi attraverso un’iniziativa che, da un punto di vista simbolico, supera i confini geografici e culturali. La risposta degli istituti scolastici non si è fatta attendere, anzi ha superato le aspettative iniziali. Ogni classe partecipante, dopo un costruttivo confronto con gli insegnanti, ha realizzato un albero di Natale con disegni, frasi, immagini e simboli ispirati ai valori di pace, inclusività, speranza, fratellanza e rispetto reciproco. Un lavoro encomiabile, frutto delle capacità artistiche, della creatività e della manualità di oltre ottocento giovanissimi studenti.

La mostra dei 37 alberelli, allestita nella galleria del Centro Commerciale Il Giardino, è stata inaugurata lo scorso 8 dicembre, e sarà liberamente visitabile fino al 6 gennaio 2025. Ma non finisce qui, perché i tre alberi più creativi e con il messaggio di pace più originale saranno premiati nel corso di un’apposita cerimonia in programma il prossimo 18 dicembre alla presenza di tutte le scuole partecipanti. In palio buoni spesa del valore complessivo di mille euro. I premi saranno assegnati da una giuria tecnica di esperti che valuterà gli alberelli in base a criteri come l’originalità, la creatività e l’utilizzo di materiali coerenti con il progetto. La valutazione della giuria sarà affiancata a quella del “pubblico”, con le foto degli alberi di Natale pubblicate sui social del Centro Commerciale Il Giardino sui quali è già possibile esprimere la propria preferenza attraverso i “like”.

«Questo evento – spiega Andrea Tinè, direttore dello shopping center Il Giardino – rappresenta un’opportunità per riflettere sul ruolo cruciale che l’educazione e le nuove generazioni possono avere nella costruzione di un mondo più pacifico per un futuro fatto di solidarietà. Ogni albero diventa così un simbolo di speranza, un piccolo ma significativo gesto che unisce le scuole del nostro territorio in nome della pace».

Per ulteriori informazioni è possibile visitare i canali social del Centro Commerciale Il Giardino.

Luogo: AVOLA, SIRACUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.