Si svolgerà il 15/16 settembre 2023 a Palermo il 48* Congresso Regionale Congiunto di Pediatria e Neonatologia, con un ricco programma scientifico nel quale si affronteranno il tema della complessa gestione epidemica delle bronchioliti del neonato/lattante nei Pronto Soccorso Pediatrici e nelle Neonatologie/Utin e l’organizzazione delle reti sanitarie in Sicilia in epoca di ripresa del Covid pediatrico. Vi saranno sessioni di Neonatologia con novita’ tecnologiche e neurofisiologiche e sessioni di pediatria su nuove terapie e nutrizione nell’ambito delle malattie metaboliche ereditarie, dell’ oncoematologia e dell’ antibioticoterapia. Inoltre ci sarà una tavola rotonda dedicata all’ Hospice Pediatrico in Sicilia e letture magistrali sul futuro della Pediatria, della Gastroenterologia e della Neurologia Pediatrica, tenute da prestigiosi relatori e docenti Universitari. Infine, sono previste sessioni di comunicazioni orali e posters che permetteranno ai giovani ricercatori siciliani di presentare i loro preziosi contributi, con l’assegnazione di premi e riconoscimenti. I lavori scientifici del congresso si svolgeranno presso l’NH Hotel di Palermo e saranno inaugurati a Palazzo Steri, prestigiosa sede del Rettorato dell’Università degli Studi di Palermo. Presidenti del Congresso Domenico Cipolla e Raffaele Falsaperla Presidenti onorari Giovanni Corsello, Lorenzo Pavone, Nicola Cassata

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.