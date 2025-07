Nel quinto nonché tribolato appuntamento stagionale della GR Yaris Rally Cup 2025, ritiro forzato dopo una sequela di forature per il giovane portacolori Salvatore Lo Cascio (Toyota GR Yaris R1T), navigato per la prima volta dall’esperta Daiana Darderi

Giochi ancora aperti nel monomarca che riaprirà i battenti dopo la pausa estiva

Un epilogo decisamente sfortunato quello appena vissuto in casa Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl), al rientro da Bibbiena. Nonostante l’ottimo avvio, difatti, il portacolori Salvatore Lo Cascio è stato costretto al ritiro nelle battute finali del 45° Rally Internazionale Casentino, quinto appuntamento della GR Yaris Rally Cup 2025, andato in scena lo scorso fine settimana sui selettivi asfalti dell’Aretino. Dopo aver svettato nelle prime due prove speciali delle sette in programma, Il giovane talento nisseno, al volante della Toyota GR Yaris R1T della DLF Academy, nonché curata dal Laserprom 015 e affiancato, per la prima volta, dall’esperta navigatrice sammarinese Daiana Darderi, ha subito un primo rallentamento sul passaggio iniziale della “Crocina” (PS3) per il calo progressivo di pressione di uno pneumatico, seguito da una foratura sulla successiva “Dama”. Arrivato al parco assistenza, seppur con non poche difficoltà, è ripartito con l’obiettivo di arrivare al traguardo e racimolare qualche punto nella serie, nonostante il gap creatosi dalla vetta, suo malgrado. Quando sembrava aver ritrovato il giusto ritmo, il conduttore siciliano ha dovuto sventolare definitivamente bandiera bianca sull’ultima frazione cronometrata, la lunga e temuta “Talla”, svoltasi in notturna, per un’altra duplice foratura accusata, nell’occasione, alla gomma anteriore destra.

«Per quanto tribolato, l’esordio sulle tecniche e impegnative strade del “Casentino” mi ha consentito, ad ogni modo, di cumulare ulteriore esperienza e macinare chilometri. Certo, dispiace per il mancato risultato e, soprattutto, per come sia maturato. Anche perché, prima del susseguirsi di episodi uno più sfortunato dell’altro, avevamo dimostrato di essere competitivi, tenendo un buon passo di gara» – ha raccontato Lo Cascio – «Ad ogni modo, i giochi sono ancora aperti. Tra gli scarti da applicare e due round ancora a disposizione, tra cui il “Sanremo” con coefficiente maggiorato, la seconda parte della stagione sarà fondamentale per l’assegnazione del trofeo. C’è solo da lavorare per risollevare un po’ il morale, dopo questa inattesa battuta d’arresto». Opportunità che, dopo la pausa estiva, potrà crearsi in vista della riapertura del monomarca a metà settembre, nell’ambito dell’ottava edizione del Rally del Lazio.





Classifica GR Yaris Rally Cup (dopo cinque gare)

1. Tommaso Paleari punti 134; 2. Andolfi 127; 3. Boulenc 112; 4. Lo Cascio 103; 5. Dello Russo 69; 6. Vita 61,5; 7. Zanotti 55; 8. Solitro 36; 9. Zanin 18; 10. Giannini 12.

Calendario GR Yaris Rally Cup 2025

21/23 marzo – 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 11/13 aprile – 19° Rally Regione Piemonte (Cn); 8/10 maggio – 109^ Targa Florio (Pa); 29/31 maggio – 43° Rally Due Valli (Ve); 11/12 luglio – 45° Rally Internazionale Casentino (Ar); 12/14 settembre – 8° Rally del Lazio (Fr); 17/19 ottobre – 72° Sanremo Rallye (Im).





