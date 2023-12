“Un accordo unico nel suo genere che garantirà la tutela degli operatori della Polizia di Stato aderenti alla UIL e dei loro familiari”. Lo ha detto Giovanni Assenzio, segretario provinciale UIL Polizia Palermo, annunciando come, a partire dal prossimo primo gennaio, verrà messo a disposizione un completo servizio di consulenza e assistenza gratuita per gli aderenti al sindacato. Un provvedimento in generale più volte richiesto al quale la UIL Polizia ha voluto dare riscontro.

Ogni giorno, infatti, gli operatori di polizia si trovano ad affrontare situazioni particolari che richiedono spesso una successiva assistenza specialistica. Proprio per questo è stato firmato l’accordo con la Business Card Group Srl che garantirà la piena tutela sia per gli aspetti civili e penali, che di quelli fiscali, del lavoro, diritto di famiglia e infortunistica stradale. Ogni operatore di polizia iscritto alla UIL, avrà a disposizione legali specializzati. La convenzione ora stipulata si è inoltre intestata l’assistenza valida anche per alcune tipologie antecedenti, senza esclusione di limiti temporali. Un servizio adeguato al mondo del lavoro che verrà garantito, per lo specifico intervento, su tutto il territorio nazionale.

“Come UIL Polizia – ha aggiunto Assenzio – ci siamo sempre impegnati affinchè i nostri iscritti siano pienamente garantiti nello svolgimento di un compito che richiede innanzitutto professionalità ma al quale non sempre corrisponde un’adeguata difesa. Molte volte – ha concluso Assenzio – vengono sottovalutati eventi di varia natura, nei quali i poliziotti possono incorrere”.

Alla firma dell’accordo, siglato lo scorso 12 dicembre a Roma, era presente Vittorio Costantini Segretario Generale della UIL Polizia e di Daniele Ilari, Coordinatore Nazionale del Dipartimento Sicurezza della UIL.

