Grande successo di partecipanti e di pubblico in occasione della prima edizione del Powerlifting “Iron Contest”, manifestazione svoltasi domenica scorsa al CrossFit Cantiere e organizzata dalla Libertas Sicilia. L’evento sportivo di grande rilievo, capace di attirare numerosi appassionati e atleti di fitness provenienti da tutta la regione, pronti a sfidarsi in una gara di stacco, si è svolto nella struttura di via Montalbo a Palermo.

L’evento ha visto la partecipazione di atleti di diverse categorie, che si sono cimentati in una prova di forza. La competizione è stata accolta con entusiasmo sia dai partecipanti che dal numeroso pubblico presente, che ha potuto assistere a straordinarie performance e momenti di grande sportività. Il presidente della Libertas Sicilia, Giuseppe Mangano, ha espresso grande soddisfazione per il successo della giornata di gare annunciando inoltre l’intenzione di dare seguito all’evento già dal prossimo anno, con l’obiettivo di coinvolgere un numero ancora maggiore di partecipanti.

Luogo: Crossfit Cantiere, Via Montalto , 246, PALERMO, PALERMO, SICILIA

