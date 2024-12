L’AD Intrieri Gaetano è stato molto esplicito: “Servono contributi, se no andiamo via”. Aeroitalia ha garantito la propria presenza all’aeroporto di Comiso “Pio La Torre” per tutto il periodo delle festività e fino a gennaio.

L’amministrazione delegato della compagnia Aeroitalia, ha spiegato che sono l’unica compagnia aerea che ad oggi vola su Comiso. Le compagnie prima erano in quattro e tutte le altre sono andate via. Volare su Comiso a parere dell’amministratore delegato ha un costo molto alto che la compagnia non riesce a sostenere. Se non ci saranno dei fondi e dei contributi per sostenere lo sforzo, la compagnia Aeroitalia non sarà in grado di rimanere a Comiso.





