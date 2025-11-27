Il 25 novembre 2025 ha rappresentato per gli studenti dell’Istituto “Branchina” di Adrano una giornata intensa e profondamente significativa, dedicata alla riflessione e alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Gli alunni del Branchina hanno partecipato con entusiasmo alla manifestazione organizzata dal Comune di Adrano, portando la loro voce, il loro impegno e il loro senso civico in una rappresentanza che ha voluto ribadire con forza l’importanza di dire “no” a ogni forma di violenza.





La mattinata è proseguita con la visita a una mostra tematica, durante la quale gli studenti hanno condiviso proposte originali e mostrato vivo interesse verso i progetti presentati; il loro contributo è stato così apprezzato da essere invitati a collaborare con un’associazione locale attiva nel contrasto alla violenza di genere, dimostrando grande maturità, sensibilità e spirito di iniziativa. Nel pomeriggio, su proposta di alcune classi e con la presenza della docente referente, gli studenti hanno preso parte a un ulteriore momento di riflessione sulla non violenza, recandosi al cinema per la visione del film 40 secondi, dedicato alla storia di Willy Monteiro che ha portato all’istituzione della Giornata del Rispetto, offrendo ai ragazzi importanti spunti di riflessione sul valore della vita, della solidarietà e della responsabilità personale.

Il prossimo 20 gennaio gli studenti del Branchina saranno nuovamente protagonisti di un’attività dedicata proprio alla Giornata del Rispetto, confermando che i giovani sono la vera bellezza del futuro e rappresentano la speranza più concreta nella lotta contro ogni forma di violenza.

