Si è svolto stamane un Sit In promosso dall’Associazione Elettori per la Par-tecipazione democratica a un mese dall’assassinio del dissidente russo Aleksej Naval’nyj davanti il consolato russo di Palermo. Vi hanno presso parte cittadini e associazioni della società civile, tra gli altri il Comitato Esi-stono i Diritti. In una nota l’associazione ha dichiarato che “bisogna fare sentire la voce di chi si oppone alla feroce negazione della libertà in Russia da parte di Putin che proprio in questi giorni in una elezione farsa verrà rie-letto alla presidenza della Russia. La comunità internazionale deve fare sentire con più determinazione la sua opposizione ad un regime che nega le più elementari libertà democratiche.”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.