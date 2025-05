Nell’ambito delle “Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico 2025“, promosse dall’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana, in collaborazione con AMEI (Associazione dei Musei Ecclesiastici Italiani), AAE (Associazione degli Archivisti Ecclesiastici) e ABEI (Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani), l’Archivio Storico Diocesano di Cefalù sarà protagonista di un evento speciale.

Venerdì 16 maggio, a partire dalle ore 19.30, l’Archivio aprirà eccezionalmente al pubblico per “Una Notte in Archivio”, un’occasione preziosa per riscoprire il valore della memoria storica e del patrimonio documentario della Chiesa locale.

La serata si aprirà con un momento comunitario dedicato alla presentazione dell’idea progettuale per la nascita del “Bollettino dell’Archivio Storico Diocesano”, uno strumento pensato per offrire agli studiosi un canale di consultazione e pubblicazione. Il bollettino raccoglierà saggi, studi e documenti inediti, dando voce in particolare a coloro che frequentano e valorizzano l’Archivio attraverso le loro ricerche.

A seguire, grazie alla collaborazione dell’Archeoclub d’Italia – Sede di Cefalù, i visitatori potranno partecipare a visite guidate alla scoperta di alcune unità archivistiche recentemente restaurate grazie al contributo dei fondi 8×1000 della CEI. I percorsi espositivi saranno ispirati al Giubileo, tempo di grazia e riflessione, ma anche al cammino sinodale della diocesi, che volge al termine, incentrato sui temi dell’iniziazione cristiana, della fede popolare e della pastorale sinodale.

Un’occasione speciale per riscoprire insieme il valore del nostro patrimonio culturale ecclesiastico e lasciarsi toccare da una storia che continua a parlare al presente.

L’archivio è ospitato all’interno del Complesso monumentale di San Domenico con ingresso all’interno del Cortile Mons. Emiliano Cagnoni (già Cortile Rosariello, 7-8).

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.